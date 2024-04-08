قرار "التيار": التضامن الكامل بمواجهة "الخطف"

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منذ اللحظات الاولى لانتشار خبر خطف القيادي في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، اتخذت قيادة "التيار الوطني الحر" قرارا حاسما بالوقوف الى جانب "القوات" في هذه الازمة والمساهمة بالتكافل المسيحي.وبحسب مصادر مطلعة فإن القرار لا يشمل الذهاب الى الخطاب "القواتي" واتهام "حزب الله" انما رفع خطاب معتدل يستنكر ما حصل ويدعو الى عدم التسرع، لكن مع اصطفاف واضح الى جانب القوى المسيحية.وتلفت المصادر الى ان انتماء نائب رئيس "التيار" ناجي حايك الى جبيل يزيد من حاجة "التيار" الى الانخراط في عملية الدعم الكاملة للاحزاب المسيحية وعدم الوقوف على الحياد.