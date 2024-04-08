Advertisement

لبنان

قرار "التيار": التضامن الكامل بمواجهة "الخطف"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1184553-638481603229831164.jpg
Doc-P-1184553-638481603229831164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ اللحظات الاولى لانتشار خبر خطف القيادي في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، اتخذت قيادة "التيار الوطني الحر" قرارا حاسما بالوقوف الى جانب "القوات" في هذه الازمة والمساهمة بالتكافل المسيحي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن القرار لا يشمل الذهاب الى الخطاب "القواتي" واتهام "حزب الله" انما رفع خطاب معتدل يستنكر ما حصل ويدعو الى عدم التسرع، لكن مع اصطفاف واضح الى جانب القوى المسيحية.
Advertisement
وتلفت المصادر الى ان انتماء نائب رئيس "التيار" ناجي حايك الى جبيل يزيد من حاجة "التيار" الى الانخراط في عملية الدعم الكاملة للاحزاب المسيحية وعدم الوقوف على الحياد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2024-04-08
04:00 | 2024-04-08
03:56 | 2024-04-08
03:44 | 2024-04-08
03:36 | 2024-04-08
03:28 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24