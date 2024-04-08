مرجع روحي "لفته الحضور": الجبل بألف خير

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نوّه مرجع كنسي بارز بالحضور اللافت للأخوة الدروز من مشايخ وشخصيات سياسية على أرفع المستويات وخاصة من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي في مراسم جنازة النائب الراحل فؤاد السعد "إبن عين تراز".المصدر الذي لفته الحضور يوم الجنازة في كنيسة مار جرجس وسط بيروت، كما في يوم التعازي الشعبي في دارة الفقيد في عين تراز ، نقل عن المرجع قوله : مصالحة الجبل بألف خير وهذا المشهد الصادق يجسد عمق العلاقة في الأفراح والأكراه بين مكونات هذا الجبل الذي يشكل دائماً وفي كل الحقبات قلب لبنان، فإن كان القلب بخير يكون الجسد سليما ولا خوف على وطن وشعب لا تزال الألفة والمحبة والتضامن أساس العلاقات بين مكوناته".وختم المرجع حديثه أمام ضيوفه بالقول: عسى أن تزول كل الشدائد عن لبنان في القريب العاجل.