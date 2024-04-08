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لبنان
بيان من هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
08-04-2024
|
01:01
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صدر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر
بعد صدور القرار القضائي رقم ٢٠/٢٠٢٤ بقبول ترشيح احد الزملاء واعتباره مؤهلاً للاقتراع، ومن منطلق حرصنا على إتمام العملية الانتخابية بأفضل الظروف، تؤكد هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر على الثوابت التالية:
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أولاً: الحرص على إجراء الانتخابات ضمن احترام النظام والقانون وبما يؤمن الجو الديمقراطي.
ثانيًا: احترام القضاء والقرارات القضائية احترامًا مطلقًا.
ثالثًا: التأكيد على المساواة في الحقوق بين جميع الزملاء المهندسين والتشديد على مبدأ تكافؤ الفرص.
بالتالي، تطلب هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر من نقيب المهندسين ومجلس النقابة الإعلان عن الالتزام بقرار القضاء وتطبيقه على كل من يستحق ممارسة حقه الديمقراطي بالاقتراع.
لذلك، نطلب من المجلس تصحيح لوائح الشطب الصادرة لإجراء الانتخابات في ١٤ نيسان ٢٠٢٤ على أساسها.
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