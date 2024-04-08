بعد الغارة الإسرائيلية على السلطانية.. كيف هو الوضع جنوبا؟

في آخر التطورات جنوبا، شهد قبل ظهر اليوم الإثنين سهل مرجعيون قصفا مدفعيا إسرائيليا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .



وسادت المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباحا حالة من الهدوء الحذر انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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هذا الهدوء الحذر خرقه فجرا تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المشرفة على المنطقة المطلة على راشيا الوادي والبقاع الغربي.



وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قرابة الواحدة والربع فجرا مستهدفا احد المنازل في بلدة السلطانية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور، توجهت سيارات الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة، وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط عدد من الاصابات بين شهيد وجريح، وعرف من الشهداء احد قياديي "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله ويدعى"ع.ج".





