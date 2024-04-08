Advertisement

لبنان

بعد الغارة الإسرائيلية على السلطانية.. كيف هو الوضع جنوبا؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1184560-638481612055196379.jpeg
Doc-P-1184560-638481612055196379.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في آخر التطورات جنوبا، شهد قبل ظهر اليوم الإثنين سهل مرجعيون قصفا مدفعيا إسرائيليا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وسادت المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباحا حالة من الهدوء الحذر انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
هذا الهدوء الحذر خرقه فجرا تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المشرفة على المنطقة المطلة على راشيا الوادي والبقاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قرابة الواحدة والربع فجرا مستهدفا احد المنازل في بلدة السلطانية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور، توجهت سيارات الاسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة، وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط عدد من الاصابات بين شهيد وجريح، وعرف من الشهداء احد قياديي "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله ويدعى"ع.ج".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2024-04-08
04:00 | 2024-04-08
03:58 | 2024-04-08
03:56 | 2024-04-08
03:44 | 2024-04-08
03:36 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24