بعد الموجة الدافئة استعدوا للأمطار.. الحرارة ستتراجع 11 درجة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد الموجة الدافئة التي سيطرت على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مصدرها الصحراء الأفريقية الكبرى وقد لامست درجات الحرارة 28 ساحلاً و 26 بقاعاً، تسيطر منطقة من الضغط المنخفض على لبنان وسوريا وفلسطين، الامر الذي سيسبب بانحراف المنخفض الممطر من غرب البحر الاسود وغرب تركيا، نحو لبنان وسوريا والعراق، وقد بدأ تأثيره على لبنان بعد ظهر الاحد ضمن امطار محلية وتساقط للبرَد فوق الجبال، وسوف تشتدّ فعاليته ظهر الاثنين مع امطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط حبّات البرد، على ان يستمر تأثير الامطار الغزيرة يوم الثلاثاء بعد الظهر ومساء، وتصبح متفرقة يومي الأربعاء والخميس مع انفراجات واسعة.ومن المنتظر ان تتراوح نسبة الهطولات في البقاع حتى صباح الخميس، بين 25 و 35 مم، وفي عكار 40مم وعلى الجبال الغربية ( بين الشوف واعالي المتن وكسروان واعالي جبيل والبترون) الى 45مم امّا الساحل والمناطق الجنوبية، فبين 40 و 50 مم.وسوف تساهم حبّات البرد التي ستتساقط في اماكن متفرّقة، الى زيادة نسبة الهطولات.نسبة الصواعق 65%نسبة الانفراجات 60%هذا وقد تتشكل السيول بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرقات، حيث تكون الامطار في ذروتها بين الساحل والجبال والبقاع.وأضاف خنيصر: تتراجع درجات الحرارة على الساحل بمعدل 8 درجات مئوية لتلامس 19 درجة يوم الاربعاء، بينما تتراجع فوق الجبال وفي البقاع بمعدل 11 درجة لتلامس 12 نهارا يوم الأربعاء.الحرارة على الساحل : 21 نهاراً و 16 ليلاًفي البقاع: 15 نهاراً و 08 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 07 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 08 نهاراً و 02 ليلاًالرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1010hpaالرطوبة: 80%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 21 درجة.