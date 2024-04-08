توقيف سوريين.. هذه آخر المعلومات عن عملية خطف باسكال سليمان

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع X أنه وعلى أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.

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