إشتباكات مسلحة عند الحدود.. هذا ما حصل في الهرمل

اندلعت إشتباكات مسلحة عند الحدود السورية - اللبنانية في بلدة النهرية بمنطقة الهرمل بين عائلتين من اهالي المنطقة تخللها اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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