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لبنان

إشتباكات مسلحة عند الحدود.. هذا ما حصل في الهرمل

Lebanon 24
08-04-2024 | 01:54
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اندلعت إشتباكات مسلحة عند الحدود السورية - اللبنانية في بلدة النهرية بمنطقة الهرمل بين عائلتين من اهالي المنطقة تخللها اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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اشتباكات

الهرمل

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