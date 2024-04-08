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لبنان
إشتباكات مسلحة عند الحدود.. هذا ما حصل في الهرمل
Lebanon 24
08-04-2024
|
01:54
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اندلعت إشتباكات مسلحة عند الحدود السورية - اللبنانية في بلدة النهرية بمنطقة الهرمل بين عائلتين من اهالي المنطقة تخللها اطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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