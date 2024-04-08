رئيس قبرص في لبنان

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وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الى مطار بيروت في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد .وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن هناك انتقلا الى السرايا حيث أقيم استقبال رسمي للرئيس الضيف ثم تعقد المحادثات الرسمية.