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لبنان

رئيس قبرص في لبنان

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:36
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وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس الى مطار بيروت في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد .
وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن هناك انتقلا الى السرايا حيث أقيم استقبال رسمي للرئيس الضيف ثم تعقد المحادثات الرسمية.
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