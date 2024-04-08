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لبنان

الخطيب دعا الى التماس شهر شوال الثلثاء

Lebanon 24
08-04-2024 | 03:28
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 دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "المؤمنين إلى استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام غروب يوم غد الثلثاء الموافق  9-4-2024. فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الثلاثاء ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.
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وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية: 
01457600
01457800
01456703
01456702
01456701
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