مواقف مستنكرة لخطف سليمان.. اليكم ابرزها

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النائب عماد الحوت كتب على حسابه على منصة "اكس":" اختطاف المواطن باسكال سليمان مدان مهما تكن الاسباب، وهو نتيجة لتراجع دور الدولة وتوسع الفوضى.



نرجو أن تتمكن الأجهزة الأمنية من رده الى اهله سالماً، وعلى أمل أن نتمكن من جعل الدولة هي الأقوى والضامن لأمن المواطنين".

من جهته، كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" الدكتور فارس سعيد عبر منصة" اكس": أدعو الفاعليات الوطنية في كل لبنان الى التضامن مع قضيّة باسكال سليمان وجعلها قضية رأي عام، أرجو الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وليد جنبلاط، كل الفاعليات و القيادات، الى رفع الصوت. اليوم باسكال، غدا كل إنسان في اي مكان".





من جهتهتا، استنكرت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح "عملية خطف باسكال سليمان ابن حبيل"، واعتبرت ان "هذه العملية مرفوضة ومستهجنة بالكامل"، ووصفتها بـ"العمل الإرهابي بحيث انها تطال السلم الأهلي وتعبث بأمن المواطنين"، وطالبت الأجهزة الأمنية بـ"المسارعة الى الكشف عن الفاعلين وكل ما يحيط بعملية الخطف بالسرعة التي عهدتها بها دوما، قبل ان تنحدر الأمور الى الأسوا وتتخذ منحا خطيرا تصل بالبلد الى ما لا يحمد عقباه".





كذلك شجب المنسق العام لتيار "العزم" في عكار هيثم عز الدين خطف سليمان، واكد انه عمل مدان بـ"جميع المقاييس السياسية والإنسانية أيا تكن الخلفيات والأسباب"، وقال:"نشد على أيدي الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تعمل بسرعة وفعالية على كشف ملابسات الجريمة، ونطالب العقلاء والحريصين على البلاد بعدم الانجرار وراء الفتنة التي يريدها أعداء لبنان وخاطفو سليمان، ونطالبهم بالافساح في المجال للدولة لمتابعة عملها توصلا للحقيقة، وإنزال العقاب بالجناة".



وختم:"حمى الله لبنان من شر العابثين والمصطادين في الماء العكر".





واستنكر رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمة عملية خطف منسّق "القوات" اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، معتبرا ان "ما حصل يحتم على الدولة اللبنانية التصرف بكل مسؤولية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم وتنظيم وجودهم الموقت بعد تحديد تورط سوريين بعملية الخطف هذه، وغيرها من العمليات غير الشرعية التي يقومون بها على الأراضي اللبنانية من استباحة للقانون خارج أية ضوابط.".



واعتبر طعمة ان "عملية الإِختِطاف هي رِسالَة للقوى السيادية في لبنان، والقوات هي الفريق الأقوى في الدفاع عن السيادة والذي يَرفض استِباحَة الدولة".



وأضاف:" قد يكون التنفيذ سوري، ولكن الأهم أَن نَصل الى كامل تفاصيل عملية الخطف ومَن خطط لها؟ وما هي الدوافع؟".



وإذ نوه بدَور الجيش اللبناني والقوى الأمنِيَّة لتمكنهم من تحديد هوية الفاعلين، دعا طعمة "لإنزال أشد العقوبات بهم، والأَهم عودَة باسكال سالِمًا الى عائلته، و قطع الطريق على الذين يريدون جرّ البلد إلى فتنة".





ودان رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر عملية خطف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، محذراً من "تداعيات هذا العمل الخطير على السلم الأهلي والاستقرار في البلد خصوصاً أنه يأتي في خضم أحداث وأزمات تضرب لبنان من كل حدب وصوب".



وطالب و"بإلحاح كل المسؤولين والأجهزة الأمنية، بالإستنفار وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة الجهات التي خطفت سليمان وإطلاق سراحه وسوقهم إلى العدالة"، مشدداً على إن" جلاء الحقيقة وحده هو الذي يطمئن النفوس وينقذ البلد من فتنة مدبرة لا سمح الله".



وإذ أكد الأشقر "ضرورة ضبط النفس والتهدئة"، أمل أن "تتمكن كل المتابعات والملاحقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من تحرير باسكال سليمان وإعادته إلى أهله بخير وصحة وعافية".













لا تزال ردود الفعل المستنكرة لعملية خطف باسكال سليمان تتوالى، حيث قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "حالة الفوضى المتأتية من انهيار المؤسسات والفراغ الدستوري وفقدان سيادة الدولة والحروب العبثية تجعل من الصعب الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بخطف مسؤول حزبي معتدل وخلوق مثل الأخ باسكال سليمان من عقر داره ".وسأل: "لماذا خطف؟ من خطفه؟ ومن هو القادر على ذلك؟ من يسعى لإشعال الفتنة؟ من المستفيد من الفتنة؟"أضاف: "بعد هذا الليل الأسود يبقى الامل كبيراً وأكيداً بكشف مكانه وإعادته سالماً حتى يبقى للأمل مكان لدى المواطنين".وختم: "الثقة ما زالت موجودة بالأجهزة الأمنية التي لا تنقصها ولن تنقصها الجرأة والشجاعة للتحرك واعادة الاب الى عائلته حفاظاً على السلم الاهلي ونبذ الفتنة".وكتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "إنها ساعة الحقيقة، ساعة تضامن كل اللبنانيين مع بعضهم لوأد فتنة تعمل عليها أيادي الشر والاجرام. على مختلف الأجهزة الأمنية الرسمية عدم توفير أي جهد لإعادة باسكال سليمان سالماً الى اهله ومحبيه، وكشف كل تفاصيل جريمة الاختطاف والقبض على الفاعلين وكشف مشغليهم".كما صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:"يدين الحزب التقدمي الإشتراكي عملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ويطالب الأجهزة الأمنية بذل كل الجهود لكشف ملابسات هذه الحادثة وخلفياتها، وتأمين عودته سالماً، وأن تتم محاسبة المرتكبين والمتورطين، وإحقاق القانون درءاً لمزيد من الاحتقان والتوترات".