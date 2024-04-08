آخر خبر عن باسكال سليمان.. هذا ما كشفه مصدر أمني

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في جديد المعلومات المتوفرة عن خطف منسق منطقة جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان، أفادت مصادر أمنية للـmtv بأن سليمان لا يزال على قيد الحياة وهو بصحة جيدة.وكان سليمان قد خطف عصر أمس، في بلدة حاقل، أثناء توجّهه من بلدة الخاربة حيث كان يقدّم واجب العزاء الى بلدته ميفوق وهو كان بمفرده في سيّارته.واليوم أعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات تمكنت بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية".