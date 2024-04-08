في السرايا.. ميقاتي يُجري محادثات موسّعة مع الرئيس القبرصيّ

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، محادثات موسعة مع الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس في قاعة مجلس الوزراء بالسرايا.

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وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مستشارة وزارة الخارجية والمغتربين فرح الخطيب ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي، وقد اعتذر عن عدم المشاركة في الاجتماع وزير الدفاع الوطني موريس سليم.وعن الجانب القبرصي، شارك في المحادثات وزير الخارجية كوستاندينوس كومبوس، وزير الداخلية كوستانتينوس يوانو، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حاجي تيودوسيو، الناطق باسم الحكومة كوستانتينوس ليتمبيوتيس، قائد الجيش القبرصي الجنرال جورج تسيتسيكوستاس.وكان الرئيس القبرصي وصل الى المطار صباحاً، وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن هناك انتقلا إلى السرايا.