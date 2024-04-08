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لبنان

من هو شهيد السلطانية الذي نعاه حزب الله؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:45
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد علي أحمد حسين "عباس جعفر" مواليد عام ١٩٨٤ من مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وأشارت المعلومات الى ان جعفر استشهد في الغارة التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الاوسط، وهو قيادي ميداني في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
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