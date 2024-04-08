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لبنان

في الجية.. العثور على جثة صباح اليوم

Lebanon 24
08-04-2024 | 03:56
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عثر صباح اليوم على جثة امرأة، مقتولة، بمحاذاة الطريق الجانبية للمسرب الغربي للأوتوستراد الساحلي في الجية، قبالة معمل الجية الحراري .

 وقد حضرت الأجهزة الامنية وفرضت طوقا امنيا، بانتظار الادلة  الجنائية.
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جثة

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