في الجية.. العثور على جثة صباح اليوم

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عثر صباح اليوم على جثة امرأة، مقتولة، بمحاذاة الطريق الجانبية للمسرب الغربي للأوتوستراد الساحلي في الجية، قبالة معمل الجية الحراري .وقد حضرت الأجهزة الامنية وفرضت طوقا امنيا، بانتظار الادلة الجنائية.