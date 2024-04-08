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لبنان

كيف يبدو الوضع عند اوتوستراد جبيل الان؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 03:58
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أفادت غرفة التحكم المروري أن أوتوستراد جبيل مقطوع في الاتجاهين والطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة في المحلة.
وكان عدد من المواطنين قد عمدوا أمس الى قطع الاوتوستراد بالاتجاهين احتجاجاً على عملية خطف منسق جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان.
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