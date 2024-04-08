أمطار وثلوج فوق لبنان... كيف سيكون طقس عيد الفطر؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط حبات البرد ، ترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج ابتداء من 2000 متر.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة غزيرة أحيانا واحتمال تساقط حبات البرد يرافقه عواصف رعدية مع رياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال2000 متر، ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و 23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة خلال النهار وتشتد غزارتها بدءا من بعد الظهر، ترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 2200 متر.الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط حبات البرد ، ترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج ابتداء من 2000 متر.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، وتتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل، مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، يتحسن الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئيا.-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,17-ساعة غروب الشمس: 19,04