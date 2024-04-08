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لبنان

إسرائيل تعلن إغتيال "قيادي بارز في حزب الله".. من هو؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:32
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أنّ قيادي "حزب الله" علي أحمد حسين الذي استُشهد إثر غارة إسرائيلية على بلدة السلطانية - جنوب لبنان، هو مسؤول في قوة "الرضوان" التّابعة للحزب.

وذكر الجيش أن حسين كان مسؤولاً بارزاً في الحزب منذ فترة طويلة، ويُعادل في منصبه رتبة "لواء"، زاعماً أن حسين كان مسؤول ضمن مهامه عن عمليات عديدة لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، نعى "حزب الله" حسين وهو مواليد عام 1948 من مدينة بيروت، مشيراً إلى أنه "ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، من دون الإشارة إلى المهام الموكلة إليه في الحزب.
 
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