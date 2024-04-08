إسرائيل تعلن إغتيال "قيادي بارز في حزب الله".. من هو؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أنّ قيادي "حزب الله" علي أحمد حسين الذي استُشهد إثر غارة إسرائيلية على بلدة السلطانية - جنوب لبنان، هو مسؤول في قوة "الرضوان" التّابعة للحزب.



وذكر الجيش أن حسين كان مسؤولاً بارزاً في الحزب منذ فترة طويلة، ويُعادل في منصبه رتبة "لواء"، زاعماً أن حسين كان مسؤول ضمن مهامه عن عمليات عديدة لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.



من جهته، نعى "حزب الله" حسين وهو مواليد عام 1948 من مدينة بيروت، مشيراً إلى أنه "ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، من دون الإشارة إلى المهام الموكلة إليه في الحزب.

#عاجل جيش الدفاع يقضي على قائد منطقة حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان متورطًا بعمليات إطلاق قذائف عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية



⭕️أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة… pic.twitter.com/a7ezrWnbIB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2024 Advertisement