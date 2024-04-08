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لبنان

اعلن إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر.. بري: من دون الوطن لا قيمة لأي عيد!

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:21
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بسبب الأوضاع الراهنة أعلن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر متمنياً للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة فطراً مباركا.

وقال الرئيس بري : لا تكتمل الأعياد إلا بإنكشاف هذه الغمة عن الأمة وعن فلسطين .
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وأضاف : في عيد الفطر تحية إعتزاز للمقاومين اللبنانيين والفلسطنيين وللشهداء وعظيم تضحياتهم ... ولذويهم وجميل صبرهم ... وللصامدين من أهلنا في القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة والنازحين منهم ، فالعيد هو بالعودة أعزاء كرماء الى الأرض التي بادلوها وفاءاً لا يقاس ، وبالعمل من كل المخلصين في لبنان على مختلف توجهاتهم السياسية والروحية بنوايا صادقة من أجل إجتراح الحلول للأزمات التي تهدد وطننا والذي من دونه لا قيمة لأي عيد !!
 
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