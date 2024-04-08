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لبنان

مجلس اساقفة زحلة والبقاع يناشد بتعجيل تنفيذ مشروع نفق بيروت - زحلة

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:35
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عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الشهري في مطرانية سيدة النجاة بمشاركة الأساقفة إبراهيم مخايل إبراهيم، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت إيلي بو شعيا . وتداول الاساقفة المجتمعون بنود جدول الأعمال المتعلقة بمشاركتهم أبناء الأبرشيات همومهم واحلامهم .
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 وناشد الآباء المطارنة في بيان لهم، المعنيين بنفق بيروت - زحلة، بتعجيل تنفيذ هذا المشروع . وعرض أعضاء من منتدى زحلة الأكاديمي دراسة عن واقع بعض الأمور الكنسية. وانضم إلى الإجتماع المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الموَكّل من قبل المطران إبراهيم مخايل إبراهيم بتنظيم عيد خميس الجسد لهذه السنة ٢٠٢٤ وللسنة القادمة ٢٠٢٥ (سنة يوبيل ٢٠٠سنة) وعرض المهندس افكارا قيمة وتطلعات بناءة تصب كلها  في نجاح  هذا العيد .






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