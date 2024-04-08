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لبنان

فرعية لجنة الاشغال أجلت جلسة اليوم الى موعد لاحق

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:49
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ارجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال والمكلفة درس متابعة تطبيق قانون السير وصيانة الطرق برئاسة النائب احمد الخير جلستها التي كانت مخصصة اليوم الى موعد يحدد لاحقا.  (الوكالة الوطنية)
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