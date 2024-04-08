فرعية لجنة الاشغال أجلت جلسة اليوم الى موعد لاحق

ارجأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال والمكلفة درس متابعة تطبيق قانون السير وصيانة الطرق برئاسة النائب احمد الخير جلستها التي كانت مخصصة اليوم الى موعد يحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)

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