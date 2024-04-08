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لبنان

حبيب زار عين التينة واطلع بري على قرار متعلق بمصرف الإسكان

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:53
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زار  رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وأطلعه على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 4 نيسان 2024 والذي أوكل فيه مجلس الإنماء والإعمار طلب قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لصالح مصرف الإسكان.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان كان قد حصل على قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" عام 1993 وسدّده بالكامل عام 2009 مع فوائده، وذلك إضافةً إلى القرض الذي حصل عليه من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" ومقرّه الكويت، على أن يبدأ صرفه اعتباراً من أول تموز المقبل.

ووفق بيان عن مكتب حبيب، رحّب الرئيس برّي خلال اللقاء، بقرار مجلس الوزراء "خصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد والحاجة الملحّة إلى خطة إسكانية تساعد المواطن على التشبّث بأرضه وقريته عبر تأمين مسكن لائق به"، متمنياً لمصرف الإسكان" التوفيق في جهوده المبذولة لتأمين القروض الميسَّرة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط".

( الوكالة الوطنية)
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