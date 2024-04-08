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لبنان

في البداوي.. سقط من الطابق الثالث

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:54
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تعرض المدعو "ع.و.خ" فلسطيني الجنسية لحادثة سقوط من الطابق الثالث التابع لاحد المباني داخل مخيم البداوي ما ادى الى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي.
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مخيم

البداوي

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