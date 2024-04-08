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لبنان

بوشكيان: للاسراع في كشف مكان خطف سليمان وتحريره

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:59
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أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في بيان أن" اسراع مخابرات الجيش في القبض على منفّذي عملية اختطاف المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان يتطلّب أيضاً الاسراع في الكشف عن مكان اختطافه وتحريره واعادته سالماً إلى عائلته وأهله ومحبّيه".
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وقال:" تستدعي المتابعة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتقاطع معلوماتها وتبادلها حتى تنتهي العملية بسلام، كما يريد جميع اللبنانيين الذين يستنكرون ما حصل، ويتطلّعون إلى استتباب الأمن وفرضه على جميع المواطنين وعلى النازحين السوريين الذين بدل عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلدهم سوريا، يفتعلون المشاكل في لبنان من دون سبب إلا لإيقاع التفرقة بين اللبنانيين وبينهم وبين السوريين، وتنفيذ جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها".

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