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لبنان

بعد لقائه الرئيس القبرصي.. ماذا أعلنَ بري عن الرئاسة ووضع الجنوب؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:25
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استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليدس والوفد المرافق، بحضور سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا تيودوسيو ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل.
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وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

الرئيس بري وبعد وداعه الرئيس القبرصي رد على أسئلة الإعلاميين وقال إن "المباحثات كانت جيدة جداً، نافياً أن "يكون هناك عتب من قبل الجانب القبرصي، وقال: "بالعكس هناك تعاون مثمر".
 وأشار رئيس المجلس الى أن "التطورات في الجنوب وقطاع غزة والوضع الفلسطيني ككل كانت حاضرة في اللقاء".
وحول إمكانية حصول حلحلة في الملف الرئاسي بعد عطلة الاعياد؟ أجاب الرئيس بري: "ان شاء الله".
 
هذا وكان قد اقيم للرئيس القبرصي لدى وصوله الى عين التينة مراسم إستقبال رسمية حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري عند مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وقد عزفت الفرقة الموسيقية في قوى الامن الداخلي النشيد الوطني القبرصي ثم النشيد الوطني اللبناني، بعدها استعرض الرئيس القبرصي ثلة من عناصر شرطة مجلس النواب.

وكان رئيس المجلس قد تابع أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
 
  
 
 
 
 
 
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