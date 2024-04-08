تطوّر جديد في قضية باسكال سليمان... إليكم التفاصيل

أفاد موقع قناة الـ"mtv" بأن "منسق منطقة جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان، الذي تعرض للخطف عصر أمس في بلدة حاقل، أصبح داخل الأراضي السوريّة أو في منطقة قريبة من الحدود".





ووفقاً لمصادر الـ"mtv"، تتمركز قوّة من مخابرات الجيش في عكار وتعمل على تحريره.

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وكانت مخابرات الجيش قد عثرت في طرابلس على السيارة التي استخدمت من قبل الخاطفين.



وكشفت التحقيقات الاولية ان "اللوحة التي استخدمت على السيارة أجنبية، بينما السيّارة مسروقة".