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لبنان

شهيد جديد لحزب الله.. هذا اسمه

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:23
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أعلن حزب الله في بيان، استشهاد أحمد أمين شمس الدين "عبدالله" مواليد عام ١٩٩٠ من بلدة مركبا، وسكان بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
 
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