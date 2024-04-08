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لبنان

على ماذا توافق لبنان وقبرص؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-04-2024 | 05:32
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علم "لبنان24" أن توافقاً حصل بين لبنان وقبرص مفاده أن الأخيرة ستقوم بمسعى لدى الاتحاد الاوروبي، لوضع "إطار عمليّ" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الاوروبي وكل من مصر وتونس.
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ومن شأن هذه الخطوة المرتقبة منح الحكومة اللبنانية المزيد من المساعدات الضرورية واعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة الى بلدهم .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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