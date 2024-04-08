على ماذا توافق لبنان وقبرص؟

علم "لبنان24" أن توافقاً حصل بين لبنان وقبرص مفاده أن الأخيرة ستقوم بمسعى لدى الاتحاد الاوروبي، لوضع "إطار عمليّ" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الاوروبي وكل من مصر وتونس.

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