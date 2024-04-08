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لبنان

لليوم الخامس.. موظفو وعمال بلدية النبطية يواصلون إضرابهم

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:44
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 يواصل موظفو وعمال بلدية النبطية من الأجراء الدائمين، إضرابهم لليوم الخامس على التوالي مطالبين بتسوية أوضاعهم وبأن تكون البلديات "متساوية مع موظفي القطاع العام  من حيث  الرواتب"،  وان  "تدعم الدولة للبلديات وترسل لها الأموال المخصصة لتقوم بدورها التنموي".
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 وقال رئيس المجلس التنفيذي لعمال بلدية النبطية النقيب مازن نحلة، إن "إضرابنا  مستمر للأسبوع الأول،  لكن الاضراب لا يشمل عمال النظافة وجمع النفايات".
 
وأضاف:" نحن في صدد الزيارة التي سنقوم بها إلى وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم،  لشرح مطالبنا وهو الأجدر لبتها  كما لبى مطالب الموظفين الآخرين  وبدورنا شرحنا مطالبنا لنواب النبطية ولمحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك وللعمل  البلدي في حزب الله وحركة أمل  وسنلجأ إلى التصعيد ليس ضد البلدية التي نتحسّس معاناتها انما في وجه المعنيين في الدولة".
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