ضد إسرائيل.. المقاومة لم تستخدم 1% من الأسلحة النوعية حتى الآن!

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "القتل من جانب واحد لا يحسم معركة أو حرب، بل الذي يحسم النصر هو الميدان حيث يوجد قتال ما بين المقاومة وما بين العدو، والسيطرة حتى الآن وبعد ستة أشهر ، هي للمقاومة وللمجاهدين" .

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وقال في احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية السكسكية، للشهيد على طريق القدس حسن إبراهيم علول:"نحن في لبنان وبحسب الخبراء والمحللين، فإن صمود وبقاء واستمرار المقاومة في هذه الوتيرة من المواجهة في ساحة قتالية، تمتد على طول الجبهة، يكفي بأن المقاومة توجه ضربات في الميدان مؤلمة للعدو الذي يعترف بأن زمام الأمور في شمال فلسطين من الناحية الإستراتيحية بيد المقاومة".



وأكد ان "الإنجازات التي تقوم بها المقاومة من إسقاط للمسيرة هرمز ٩٠٠ المتطورة، وغيرها من الإنجازات، يأتي مع عدم استخدام المقاومة لأسلحتها النوعية"، مشيرا إلى أن "المقاومة لم تستخدم 1% من الأسلحة النوعية، بل كل المواجهات التي تتم اليوم على امتداد هذه المساحة هي بالأسلحة التقليدية العادية التي طورتها المقاومة".



ولفت إلى أن "المقاومة تعمل بالميدان لأجل إلزام العدو العودة إلى الإنضباط الميداني، لذلك حتى الآن الأمور تحت السيطرة، والعدو يعلم أن أي تماد يؤدي إلى حرب واسعة وشاملة"، مؤكداً أن "المقاومة مستعدة لتحمل مسؤوليتها وتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني لتدافع عن الوطن وشعبه".



وختم:"نحن هنا موجودون وباقون وثابتون وعاشقون للشهادة ، وموعودون بالنصر وإن أهل غزة منتصرون ثابتون وباقون، والأرض أرضنا مهما قدمنا من شهداء وتضحيات فإن فلسطين تستحق".