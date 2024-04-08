Advertisement

لبنان

مذكرة ببرنامج صلاة عيد الفطر.. هذا مضمونها

Lebanon 24
08-04-2024 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1184678-638481785462387291.jpg
Doc-P-1184678-638481785462387291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مذكرة تحمل الرقم 50/م تدرج فيها برنامج صلاة عيد الفطر.
للإطلاع على المذكرة كاملة.. إضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمطار وثلوج فوق لبنان... كيف سيكون طقس عيد الفطر؟
lebanon 24
08/04/2024 15:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
lebanon 24
08/04/2024 15:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة جوية استهدفت حي المسلخ فوق الشاليهات في الخيام
lebanon 24
08/04/2024 15:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حصل على الجائزة الفضية.. الجناح اللبناني يتألق في "إكسبو الدوحة 2023"
lebanon 24
08/04/2024 15:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عيد الفطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2024-04-08
08:15 | 2024-04-08
08:07 | 2024-04-08
08:05 | 2024-04-08
07:56 | 2024-04-08
07:50 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24