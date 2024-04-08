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لبنان

في القرى التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية.. هذا ما فعلته مؤسسة مياه لبنان

Lebanon 24
08-04-2024 | 06:09
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 اعلنت مصلحة الانتاج في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انها " قامت بتسليم وتركيب خزانات عامة احتياطية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية، اذ تم تسليم وتركيب خزانات بلاستيكية سعة كل منها 10000 ليتر في كل من عدشيت،القصير، ديرسريان ، ويحمر".
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