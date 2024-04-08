في القرى التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية.. هذا ما فعلته مؤسسة مياه لبنان

اعلنت مصلحة الانتاج في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان انها " قامت بتسليم وتركيب خزانات عامة احتياطية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية، اذ تم تسليم وتركيب خزانات بلاستيكية سعة كل منها 10000 ليتر في كل من عدشيت،القصير، ديرسريان ، ويحمر".

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