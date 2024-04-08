اقتراح قانون يتعلق بتعديل بعض مواد في قانون الجامعة اللبنانية

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي، يتعلق بتعديل بعض مواد في قانون الجامعة اللبنانية لجهة اعادة تنظيمها ووضع نظام داخلي للجمعة، اضافة الى مهام مجلس الجامعة والموافقة على انشاء معاهد والكليات اضافة الى الوضع المالي للجامعة.

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