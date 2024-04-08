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لبنان

نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس: لتحرير باسكال سليمان وتوقيف الفاعلين

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:05
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إستنكر مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، في بيان، "خطف المواطن بسكال سليمان في جبيل مساء أمس".
 
 
وأهابا في بيانهما بـ"الأجهزة الأمنية والقضائية بذل أقصى الجهود لكشف مصير المخطوف وتحريره وتوقيف الفاعلين ومعاقبتهم".
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كما أكدا "وجوب قيام أجهزة الدولة المختصّة بواجباتها في ضبط الأمن ووضع حدّ للحالة الشاذة الناتجة عن التراخي الحاصل وعن تفلّت السلاح غير الشرعي، ما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي وينذر في حال استمراره بأوخم العواقب".
 

واعتبرا أن "الحفاظ على مقومات الدولة وهيبتها وأمن اللبنانيين وحرياتهم يتطلّب اتخاذ إجراءات صارمة لدرء الفتنة وإفشال أي محاولة لعودة لبنان إلى مرحلة مؤلمة نريد أن تكون صفحتها المفجعة طويت إلى غير رجعة".
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