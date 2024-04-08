عاجل من الجنوب.. سقوط طائرة مُسيرة قرب الناقورة

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي، حيث يجري الجيش الإسرائيلي مناورة في محيط المنطقة المذكورة.
بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ظهر اليوم، أنهُ تم تفعيل التحذيرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية وذلك خشية من تسلل طائرة مسيرة من لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق شلومي، وروش هنكارا، والمنطقة الصناعية آتشزيف ميلوفات، باتسات، ليمان، وتسوفا في الجليل الغربي
من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن "الحادث انتهى"، من دون الإبلاغ عما إذا تمّ اعتراض أي طائرة.
ويجري الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مناورة عسكرية كبرى على طول الساحل الشمالي وفي الجليل الغربي صباح الاثنين للتحضير للقتال على جبهات مختلفة.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المناورة العسكرية ستشمل السفن البحرية والطائرات وقوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة.
وأبلغت بلدية معالوت ترشيحا السكان بشأن التمرين، مشيرة إلى أن التمرين "جزء من تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ".
وأضافت الصحيفة أن بلدية نهاريا أعلنت أيضا أن التدريب سيشمل قوات من الجيش الإسرائيلي، وقيادة الجبهة الداخلية، والشرطة، ونجمة داود الحمراء، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، والبلدية.
وأشارت أن التمرين العسكري تم التخطيط له مسبقًا كجزء من خطة تحسين الاستعداد والتعبئة للجيش الإسرائيلي.
وكان الجيش الإسرائيلي قال الأحد إنه أتم خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية حيث يتبادل إطلاق النار مع "حزب الله" منذ ست6 أشهر.
وفي بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، قال الجيش إن المرحلة التي اكتملت ركزت على الخدمات اللوجستية "لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف جيش العدو أن "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات قليلة ونقلهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".