عاجل من الجنوب.. سقوط طائرة مُسيرة قرب الناقورة

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي، حيث يجري الجيش الإسرائيلي مناورة في محيط المنطقة المذكورة.

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بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ظهر اليوم، أنهُ تم تفعيل التحذيرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية وذلك خشية من تسلل طائرة مسيرة من لبنان.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق شلومي، وروش هنكارا، والمنطقة الصناعية آتشزيف ميلوفات، باتسات، ليمان، وتسوفا في الجليل الغربي



من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن "الحادث انتهى"، من دون الإبلاغ عما إذا تمّ اعتراض أي طائرة.

