Advertisement

لبنان

عاجل من الجنوب.. سقوط طائرة مُسيرة قرب الناقورة

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1184696-638481823944731465.jpg
Doc-P-1184696-638481823944731465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سقوط طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي، حيث يجري الجيش الإسرائيلي مناورة في محيط المنطقة المذكورة.
Advertisement

بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ظهر اليوم، أنهُ تم تفعيل التحذيرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية وذلك خشية من تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق شلومي، وروش هنكارا، والمنطقة الصناعية آتشزيف ميلوفات، باتسات، ليمان، وتسوفا في الجليل الغربي

من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن "الحادث انتهى"، من دون الإبلاغ عما إذا تمّ اعتراض أي طائرة.
 
ويجري الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مناورة عسكرية كبرى على طول الساحل الشمالي وفي الجليل الغربي صباح الاثنين للتحضير للقتال على جبهات مختلفة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المناورة العسكرية ستشمل السفن البحرية والطائرات وقوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأبلغت بلدية معالوت ترشيحا السكان بشأن التمرين، مشيرة إلى أن التمرين "جزء من تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ".

وأضافت الصحيفة أن بلدية نهاريا أعلنت أيضا أن التدريب سيشمل قوات من الجيش الإسرائيلي، وقيادة الجبهة الداخلية، والشرطة، ونجمة داود الحمراء، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، والبلدية.

وأشارت أن التمرين العسكري تم التخطيط له مسبقًا كجزء من خطة تحسين الاستعداد والتعبئة للجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قال الأحد إنه أتم خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية حيث يتبادل إطلاق النار مع "حزب الله" منذ ست6  أشهر.

وفي بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، قال الجيش إن المرحلة التي اكتملت ركزت على الخدمات اللوجستية "لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف جيش العدو أن "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات قليلة ونقلهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:20 | 2024-04-08
09:19 | 2024-04-08
09:18 | 2024-04-08
09:14 | 2024-04-08
09:05 | 2024-04-08
09:00 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24