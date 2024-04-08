آخر المستجدات في قضية خطف باسكال سليمان.. هذا ما كشفته زوجته

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في جديد المعلومات المتوفرة عن خطف منسق منطقة جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، كشفت زوجة المخطوف ان "حتى الساعة لم يتم تحريره".وأشارت في تسجيل صوتي الى أن "التفاوض جار لتحرير زوجها".وكانت قد أفادت معلومات صحفية أن "سليمان أصبح داخل الأراضي السوريّة أو في منطقة قريبة من الحدود وأن قوّة من مخابرات الجيش تمركزت في عكار وتعمل على تحريره".وكان سليمان قد خطف عصر أمس، في بلدة حاقل، أثناء توجّهه من بلدة الخاربة حيث كان يقدّم واجب العزاء الى بلدته ميفوق وهو كان بمفرده في سيّارته.