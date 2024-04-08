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لبنان

في الكورة.. صيدلية تبيع دواءً مهربًا والأجهزة الأمنية تتحرك

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:35
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّه بعد ورود معلومات لمكتب تحري الشمال عن صيدليّة في النخلة الكورة تبيع الأدويّة المهرّبة من دون خضوعها للإجراءات المخبريّة والإداريّة اللّازمة قبل دخولها إلى لبنان ومن دون التّراخيص اللّازمة من وزارة الصحة ولا من نقابة الصيادلة، توجّهت دوريّة تابعة لتحري طرابلس إلى الصيدليّة برفقة مفتّشة من قبل نقابة الصّيادلة وتمّ إقفال الصّيدليّة بالشّمع الأحمر والتّحقيق جارٍ مع صاحبها بإشراف القضاء المختص.
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