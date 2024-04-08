في الكورة.. صيدلية تبيع دواءً مهربًا والأجهزة الأمنية تتحرك

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أفادت مندوبةأنّه بعد ورود معلومات لمكتب تحري الشمال عن صيدليّة في النخلة الكورة تبيع الأدويّة المهرّبة من دون خضوعها للإجراءات المخبريّة والإداريّة اللّازمة قبل دخولها إلى لبنان ومن دون التّراخيص اللّازمة من وزارة الصحة ولا من نقابة الصيادلة، توجّهت دوريّة تابعة لتحري طرابلس إلى الصيدليّة برفقة مفتّشة من قبل نقابة الصّيادلة وتمّ إقفال الصّيدليّة بالشّمع الأحمر والتّحقيق جارٍ مع صاحبها بإشراف القضاء المختص.