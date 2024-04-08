بوصعب اتصل بجعجع مستنكراً خطف باسكال سليمان

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أجرى رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اتصالاً برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، معرباً عن استنكاره لعملية الخطف التي تعرّض لها منسق "القوات" في جبيل باسكال سليمان، مؤكدا تضامنه "الكامل مع عائلة سليمان الصغيرة كما الكبيرة المتمثلة بحزب القوات اللبنانية".وثمن بو صعب خلال الاتصال بحسب بيان، موقف "القوات اللبنانية" الذي "تحلى بروح المسؤولية العالية في اصعب ظروف تمرّ بها البلاد"، محذرّاً من أن "الفلتان الامني الحاصل يجب ان يوضع له حد في أسرع وقت كونه قد يؤدي الى فتنة لا تحمد عقباها".واذ نوه بوصعب بالجهود التي تبذلها القوى الامنية لتحرير سليمان، وتمنى "عدم الركون للشائعات وإعطاء الفرصة للجهود المبذولة والسريعة من قبل الأجهزة الامنية وذلك منعا لالحاق اي اذى او ضرر بالجهود المبذولة لعودة سليمان سالما لعائلته".