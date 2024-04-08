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لبنان

في الجنوب.. اعتراض دورية لليونيفيل داخل بلدة الطيري (صورة)

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:56
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن اعتراض أهالي بلدة الطيري الجنوبية دورية لقوات اليونيفيل دخلت إلى البلدة.
 
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