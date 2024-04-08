بيان مهم من هيئة إدارة السير.. إعتباراً من 16 نيسان هذا ما سيحصل

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، عن آلية استقبال معاملات المواطنين إعتباراً من تاريخ 16 نيسان، وذلك وفقاً لما يلي:
"أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.
يبقى العمل في قسم السوق الخصوصي/العمومي ومعاملات التوقيف عن السير/ البدل عن ضائع/ فك الحجز في قسم سيارات السياحة الخصوصية / سيارات السياحة العمومية والدراجات / سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية، مفتوحاً أمام الجميع وخارج المواعيد، وفقاً للرقم التسلسلي:
أيّام الثلاثاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 2/3
أيّام الاربعاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5
أيام الخميس رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9
ملاحظة: يخصّص نهار الثلاثاء الواقع في 9 نيسان 2024 لإستكمال معاملات المواطنين فيما خص تسجيل السيارات الخصوصية التي تم الكشف عليها سابقاً بعد ابرازهم موعد منصّة مطابق لتاريخ الكشف السابق.
ب- في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستمر العمل وفقاً لما يلي:
أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 3/2
أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5
أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9".