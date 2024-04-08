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لبنان

حصل على الجائزة الفضية.. الجناح اللبناني يتألق في "إكسبو الدوحة 2023"

Lebanon 24
08-04-2024 | 08:15
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حصل الجناح اللبناني في معرض "اكسبو الدوحة 2023" على الجائزة الفضية ضمن فئة افضل الاجنحة الكبيرة المشاركة، إذ شكر المديران العامان لوزارتي الزراعة لويس لحود والاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر المفوضان العامان للمعرض الدولي "دولة قطر واللبنانيين المنتشرين فيها واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، لدعمهم الكبير في انشاء الجناح اللبناني والتسهيلات المقدمة من قبلهم لانجاح مشاركة لبنان في المعرض".
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كما شكرا "القائمة باعمال سفارة لبنان في الدوحة السفيرة فرح بري وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي شادي أبو ضاهر لمتابعتهم اليومية وجهودهم المبذولة لانجاز بناء الجناح وتشغيله ومتابعة الاعمال على مدى ستة اشهر"، كذلك شكرا "وزيري الاقتصاد والتجارة امين سلام والزراعة عباس الحاج حسن لاشرافهما ودعمهما".
 
واشارا الى ان "الدولة اللبنانية لم تتحمل اي نفقات جراء مشاركة لبنان في المعرض".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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