مشاهد مقزّزة.. تلف أكثر من 250 كلغ من اللحوم الفاسدة في الجنوب (فيديو)

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في المؤسسات التجارية ومحال بيع اللحوم والخضر والفاكهة والحلويات في مدينة النبطية، وفي نطاق بلدات القصيبة وبريقع والكفير قضاء حاصبيا.

وقد تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل حلويات في النبطية، لعدم إلتزامه أوزان العلب الموضبة والمعروضة للبيع، وقد حُذر سابقا جميع اصحاب محال الحلوى وغيرها بضرورة التزام معايير الوزن تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

كما داهمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بمؤازرة من جهاز امن الدولة -مكتب صيدا- مستودعا للحوم المبردة والمثلجة في منطقة صيدا- سينيق وتم ضبط ٢٥١ كلغ من اللحوم الفاسدة منها منتهي الصلاحية ومنها غير مستوفي لشروط التخزين حيث تبين انه يقوم بتذويب اللحوم الهندية والبرازيلية المثلجة ليصار الى بيعها للملاحم.

وعليه تم حجز البضاعة المضبوطة وتنظيم محضر ضبط بالمخالفة. وبناء لاشارة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان تم اقفال المستودع بالشمع الاحمر وتوقيف المسؤول المباشر وتلف البضاعة المحجوزة في مكب صيدا للنفايات.

اما فيما خص مسلخ الدجاج في منطقة صور البص فتم تنظيم محضر ضبط بحقه برفقة المراقب الصحي في بلدية صور لعدم استيفاء شروط النظافة وعدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء.