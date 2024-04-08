بسبب الأمطار.. انقلاب شاحنة على اوتوستراد القلمون (صور)

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع حادث سير على اوتوستراد القلمون بإتجاه طرابلس نتج عنه انقلاب شاحنة محاذاة الطريق نتيجة انزلاقها بسبب الامطار.



وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على اسعاف جريح ونقله الى المستشفى للعلاج.

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