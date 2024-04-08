حمية استقبل النائب الخير.. وهذا ما تم بحثه بشأن الطرق في المنية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب أحمد الخير.

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وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما تم البحث في شؤون إنمائية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما صيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاقها ، وخصوصاً في منطقة المنية.واكد حمية أن "ملف صيانة الطرقات تتم مقاربته في الوزارة من باب الأولويات"، مؤكداً أن "الطرقات ولاسيما في منطقة المنية، ستخضع شأنها شأن باقي المناطق ، لمعيار الأولوية والإمكانات المتوافرة لديها".بدوره لفت الخير إلى أن "الطريق البحرية عرمان – البارد، هي من الطرق الرئيسية في المنية التي هي بحاجة للصيانة ، وخصوصاً أنها طريق تربط العديد من البلدات في المنية بعضها ببعض ، وذلك امتداداً إلى عكار"، ليؤكد حمية أن "التوجيهات قد أعطيت مباشرة للمعنيين في الوزارة بالبدء بإعداد الملف الخاص بها ".