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لبنان
حمية استقبل النائب الخير.. وهذا ما تم بحثه بشأن الطرق في المنية
Lebanon 24
08-04-2024
|
08:24
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب أحمد الخير.
وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما تم البحث في شؤون إنمائية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما صيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاقها ، وخصوصاً في منطقة المنية.
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واكد حمية أن "ملف صيانة الطرقات تتم مقاربته في الوزارة من باب الأولويات"، مؤكداً أن "الطرقات ولاسيما في منطقة المنية، ستخضع شأنها شأن باقي المناطق ، لمعيار الأولوية والإمكانات المتوافرة لديها".
بدوره لفت الخير إلى أن "الطريق البحرية عرمان – البارد، هي من الطرق الرئيسية في المنية التي هي بحاجة للصيانة ، وخصوصاً أنها طريق تربط العديد من البلدات في المنية بعضها ببعض ، وذلك امتداداً إلى عكار"، ليؤكد حمية أن "التوجيهات قد أعطيت مباشرة للمعنيين في الوزارة بالبدء بإعداد الملف الخاص بها ".
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