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لبنان

تعديل بعطلة الصحافة في عيد الفطر السعيد

Lebanon 24
08-04-2024 | 08:40
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 صدر عن نقابة الصحافة بيان، تضمن تعديلا في عطلة الصحافة بعيد الفطر السعيد، وجاء فيه:

" لمناسبة عيد الفطر السعيد واستنادا للمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تتوقف الصحف عن العمل في اليومين الاول والثاني من أيام العيد، وفق اعلان دار الفتوى للاول من شوال (اول ايام عيد الفطر) واعلان المجلس الشيعي الاعلى للاول منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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