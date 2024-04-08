قصف يطال بلدة الخيام وبلدات جنوبية أخرى.. ماذا في آخر التطورات؟

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لا تزال المعارك على حالها جنوبًا، مع استكمال الإحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءاته التي يستهدف من خلالها عدة مواقع داخل البلدات الحدودية.وفي التفاصيل، فقد أشارت مندوبة "" إلى استهداف العدو بغارة جوية حي المسلخ فوق الشاليهات في الخيام، تبعها قصف مدفعي على بلدة الخيام نفس مكان الغارة.وأكّدت المعلومات أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في فلسطين المحتلة قصفت بشكل مركز نفس المكان الذي استهدفته الغارة، كما طاول القصف حي المسلخ ومنطقة وادي العصافير في البلدة واطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا.