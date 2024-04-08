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لبنان

مفقود يعاني من أمراض عقليّة ونفسيّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 08:54
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شربل جوزف إبراهيم (من مواليد عام 2006، أسترالي الجنسيّة)، الذي غادر، قُرابة السّاعة السّادسة من تاريخ 8-4-2024، منزل جدّه الكائن في عوكر، ولم يعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يعاني أمراضاً عقليّة ونفسيّة.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 71351704- أو 71351804-، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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