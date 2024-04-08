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لبنان

كيف يبدو المشهد عند اوتوستراد جبيل؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 09:18
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 ما ازل اوتوستراد جبيل مقفلا في الاتجاهين منذ ليل أمس الأحد، باستثناء الطريق البحرية التي تشهد حركة سير كثيفة، وتعمل عناصر من شرطة بلديتي جبيل وبلاط - قرطبون ومستيتا على تسهيل حركة المرور.

وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ان "لا شيء مؤكدا حتى الساعة عن مصير سليمان، وان القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني يبذلون منذ الامس، الجهود لمعرفة مصيره"، آملا ان "تحمل الساعات المقبلة خبرا سارا" .
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من جهة ثانية، التزمت المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية بدعوة حزب "القوات" للاقفال التام، التي كان أطلقها أمس.
 
 
وتوازياً، أشار الجيش في منشور عبر حسابه على أكس إلى أنّه "متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية الخطف، ويجري التحقيق معهم لكشف ملابسات العملية".
 
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