كيف يبدو المشهد عند اوتوستراد جبيل؟

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ما ازل اوتوستراد جبيل مقفلا في الاتجاهين منذ ليل أمس الأحد، باستثناء الطريق البحرية التي تشهد حركة سير كثيفة، وتعمل عناصر من شرطة بلديتي جبيل وبلاط - قرطبون ومستيتا على تسهيل حركة المرور.وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط ان "لا شيء مؤكدا حتى الساعة عن مصير سليمان، وان القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني يبذلون منذ الامس، الجهود لمعرفة مصيره"، آملا ان "تحمل الساعات المقبلة خبرا سارا" .من جهة ثانية، التزمت المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية بدعوة حزب "القوات" للاقفال التام، التي كان أطلقها أمس.