توقيف مروّج عملة مزيّفة.. هذا المبلغ الكبير من الدولارات كان بحوزته!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم النّصب والاحتيال في مدينة بيروت، ولا سيّما تلك المتعلّقة بترويج العملة المزيّفة. أعطيت الأوامر إلى عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت للعمل على تحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة أحد المشتبه فيهم، وهو المدعو: - ح. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)بتاريخ 30/03/2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة طريق الجديدة - أرض جلول، على متن درّاجة آليّة، لون أبيض. وضبطت بحوزته مبلغًا مزيّفًا بقيمة/4800/ دولار أميركي.أودع الموقوف مع الدرّاجة والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.