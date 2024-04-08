Advertisement

لبنان

توقيف مروّج عملة مزيّفة.. هذا المبلغ الكبير من الدولارات كان بحوزته!

Lebanon 24
08-04-2024 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1184765-638481940142457701.PNG
Doc-P-1184765-638481940142457701.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم النّصب والاحتيال في مدينة بيروت، ولا سيّما تلك المتعلّقة بترويج العملة المزيّفة. أعطيت الأوامر إلى عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت للعمل على تحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة أحد المشتبه فيهم، وهو المدعو: - ح. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)
Advertisement

بتاريخ 30/03/2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة طريق الجديدة - أرض جلول، على متن درّاجة آليّة، لون أبيض. وضبطت بحوزته مبلغًا مزيّفًا بقيمة/4800/ دولار أميركي.

أودع الموقوف مع الدرّاجة والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:17 | 2024-04-08
12:12 | 2024-04-08
12:07 | 2024-04-08
12:05 | 2024-04-08
12:00 | 2024-04-08
11:53 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24