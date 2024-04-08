بعد هجوم "الحزب" على موقع رأس الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان أن "مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت اليوم في منطقة مفتوحة برأس الناقورة، دون وقوع إصابات".

Advertisement وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق اليوم، أنه شنّ عند الساعة (01:45) من بعد الظهر، هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصاب هدفها ‏بدقة.