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لبنان

بعد هجوم "الحزب" على موقع رأس الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
08-04-2024 | 10:25
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان أن "مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت اليوم في منطقة مفتوحة برأس الناقورة، دون وقوع إصابات".
 
 
وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق اليوم، أنه شنّ عند الساعة (01:45) من بعد الظهر، هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصاب هدفها ‏بدقة.
 
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وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "طائراته الحربية قصفت الليلة الماضية مبنى عسكريا، لحزب الله في بلدة كفركلا جنوبي لبنان"، كما زعم أيضاً أن "طائراته الحربية هاجمت بنية تحتية عسكرية للحزب في الخيام، أثناء وجود عنصر من الحزب".

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