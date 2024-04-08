"الحزب" أسقطها.. إسرائيل تعمل على تشكيل سرب جديد من طائرات "النجم القاتل"

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وقد تم بقاعدة بالمخايم الجوية، الأحد، إعطاء انطلاقة السرب 147 للطائرة Hermes 900Kochav المعرفة باسم "النجم".ويقول الجيش إن السرب تم إحداثه كجزء من خطط سلاح الجو الإسرائيلي لمضاعفة عملياته التي تستخدم فيها الطائرة " هيرمز 900" خلال الحرب.واعتبر رئيس سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، خلال إعطاء إنطلاق السرب الجديد أن هئا الأمر يشكل "إضافة هائلة".ويعتمد الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات بدون طيار في مهتم الهجوم والمراقبة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ومناطق أخرى.وتعتبر طائرة " هيرمز 900" التي يديرها "السرب 166" من الطائرات متعددة المهام، وتزن حمولاتها 350 كغ، ويبلغ ارتفاعها 30 ألف قدم، ويمكنها العمل في الجو لمدة 30 ساعة، وتملك القدرة مسح مساحات شاسعة.(سكاي نيوز عربية)